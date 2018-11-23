Бывший глава РЖД Владимир Якунин подал в суд на «Новую газету». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя бизнесмена Григория Левченко.

Отмечается, что Якунин подал судебный иск о защите деловой репутации. По заключению юристов, в двух статьях издания «содержатся сведения, которые не соответствуют действительности и носят оскорбительный характер».

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Левченко отметил, что ранее просил во внесудебном порядке дать опровержение материалов.

«Иск содержит требование к «Новой газете» удалить недостоверные сведения, опубликовать опровержение и выплатить компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей, к журналистам «Новой» А.И. Сухотину и И.М. Муртазину — выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей и 2 миллионов рублей соответственно», — заявил представитель Якунина.

Ранее сообщалось, что к редакции «Новой газеты» привезли овец в жилетках с надписью «Пресса».