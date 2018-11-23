Цена на нефть марки Brent упала ниже $60 за баррель
Цена на нефть марки Brent обрушилась на 4,2%, ниже 60$ за баррель, таким образом вернувшись к стоимости на конец октября 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Сообщается, что днем 23 ноября стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась до 59,8$ за баррель.
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Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 6,99%, до $50,81 за баррель.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня $60 за баррель 27 октября 2017 года.
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