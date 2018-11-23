Новый замгендиректора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров займется технологической перезагрузкой

Руководитель управляющей электросетевыми активами Москвы «Объединенной энергетической компании» («ОЭК») Андрей Майоров назначен заместителем генерального директора – главным инженером ПАО «Россети».

На новом посту Майоров должен будет обеспечить техническую реализацию стратегии цифровизации электросетевого комплекса при постоянном улучшении производственных показателей.

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«Андрей Владимирович один из самых опытных, талантливых и уважаемых энергетиков в нашей стране. Он не просто способен решить любую поставленную задачу, но и найти для этого самый оптимальный, а подчас и единственно верный способ», — прокомментировал назначение глава «Россетей» Павел Ливинский.

По его словам, «ОЭК» под руководством Майорова выросла в настоящего инновационного гиганта, который по праву может считаться первым пилотом цифровой сети.

Начальник управления государственного энергетического надзора Дмитрий Фролов позитивно оценил назначение Майорова на новую должность.

«Учитывая большой руководящий опыт Андрея Майорова сетевыми компаниями, его широкий кругозор и высокую научно-техническую подготовку, считаем, что задачи, поставленные руководством страны перед группой «Россети», в том числе и цифровизация электрических сетей, будут выполнены», — отметил Фролов.

«Назначение Андрея Майорова главным инженером компании «Россети» - это укрепление команды электросетевого комплекса группы за счет знаний и опыта профессионала с большим опытом работы в Московской энергосистеме – одном из крупнейших, сложных в техническом и организационном плане регионов», — отметил в свою очередь заместитель председателя правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко.

Занимавший ранее должность главного инженера компании «Россети» Дмитрий Гвоздев переходит на позицию первого заместителя генерального директора – главного инженера «МОЭСК».