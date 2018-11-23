Совфед одобрил закон о налогах для самозанятх

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Совет федерации одобрил пакет законов о налогах для самозанятых, передает РИА «Новости».

Как отмечается, поддержку сенаторов получили три закона о проведении эксперимента по введению налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан в 2019-2028 гг.

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Сообщается, что он будет проведен в Москве, Московской и Калужской области, а также республике Татарстан.

Новый режим предполагает уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, а также имущественных прав. Уточняется, что ставка для физлиц составит 4%, для индивидуальных предпринимателей и юрлиц — 6%.

Подчеркивается, что те лица, которые перешли на новый режим, не будут платить Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%.

Добавляется, что на НПД смогут перейти лица, чей доход не превышает 200 тыс. рублей в месяц. При этом у них не должно быть работодателя, наемных работников по трудовым договорам, а также доходов от использования имущества.

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