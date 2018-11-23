Голикова пообещала уменьшить количество платных услуг в больницах

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России «уже работают» над снижением роста количества платных услуг в государственных и муниципальных учреждениях. Об этом она рассказала в интервью «Российской газете».

По словам Голиковой, с одной стороны, в больницах и других государственных учреждениях развиваются электронные сревисы, которые способствуют «цифровизации» экономики России.

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«С другой стороны, расширяя предоставление бесплатных услуг за счет привлечения кадров, переоснащения поликлиник и больниц, нового строительства и модернизации», — отметила Голикова.

Вице-премьер добавила, что в данный момент также идет работа по совершенствованию законодательства в сфере здравоохранения.

Ранее Голикова назвала способ повышения рождаемости в России.