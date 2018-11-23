Вице-премьер назвала способ повышения рождаемости в России

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что доступное жилье может стать мотиватором для повышения рождаемости в России. Свое мнение она выразила в интервью «Российской газете».

Голикова подчеркнула, что людей невозможно заставить заводить детей, однако можно создать подходящие для этого условия. В частности, по мнению вице-премьера, повысить рождаемость может доступное жилье.

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«Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее. Понятно, как только появляется тема жилья, появляется тема ипотеки — эффективна она или нет», — сказала Голикова.

Она добавила, что семьи часто не заводят второго и третьего ребенка, так как сначала хотят выплатить ипотеку, но после этого «возраст нарастает и желания не возникает».

Ранее Минтруд спрогнозировал взрыв рождаемости в регионах России.