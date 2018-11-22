«Нафтогаз» назвал виновных в срыве отопительного сезона на Украине
В «Нафтогазе» заявили, что в срыве отопительного сезона на Украине виноваты облгазы. Об этом сообщается на сайте компании.
По мнению компании, на Украине облгазы проводят политику «саботажа».
В «Нафтогазе» также добавили, что облгазы предоставляют неполную или недостоверную информацию о потребителях для платформы «Укртрансгаз».
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В компании подчеркнули, что из-за этого потребителей невозможно корректно зарегистрировать.
Ранее сообщалось, что протестующие перекрыли центр Киева из-за отсутствия отопления.