«Нафтогаз» назвал виновных в срыве отопительного сезона на Украине

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В «Нафтогазе» заявили, что в срыве отопительного сезона на Украине виноваты облгазы. Об этом сообщается на сайте компании.

По мнению компании, на Украине облгазы проводят политику «саботажа».

В «Нафтогазе» также добавили, что облгазы предоставляют неполную или недостоверную информацию о потребителях для платформы «Укртрансгаз».

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В компании подчеркнули, что из-за этого потребителей невозможно корректно зарегистрировать.

Ранее сообщалось, что протестующие перекрыли центр Киева из-за отсутствия отопления.