Reuters: Испания проголосует против сделки Мэй по Brexit

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Испания будет голосовать против соглашения Великобритании с Евросоюзом по Brexit из-за недостаточно четкой проработки вопроса по Гибралтару, передает Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По его словам, Мадрид требует указать в тексте соглашения, что вопрос Гибралтара должен решаться между Лондоном и Мадридом на двусторонней основе.

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Гибралтар — британское владение на Пиренейском полуострове, на которое претендует Испания.

Ранее премьер-министр Испании подтвердил намерение заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара.