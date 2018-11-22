Reuters: Испания проголосует против сделки Мэй по Brexit
Испания будет голосовать против соглашения Великобритании с Евросоюзом по Brexit из-за недостаточно четкой проработки вопроса по Гибралтару, передает Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
По его словам, Мадрид требует указать в тексте соглашения, что вопрос Гибралтара должен решаться между Лондоном и Мадридом на двусторонней основе.
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Гибралтар — британское владение на Пиренейском полуострове, на которое претендует Испания.
Ранее премьер-министр Испании подтвердил намерение заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара.