Госдума продлила заморозку накопительной части пенсий

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Госдума приняла правительственный закон о продлении «заморозки» накопительной пенсии в России до 2021 года, передает РИА «Новости».

Отмечается, что согласно действующему закону, такая норма действует до 2020 года.

Законопроект предлагает продлить «заморозку» отчислений накопительной пенсии еще на год — до 2021 года.

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Также устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Ранее глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что заморозка пенсионных накоплений может быть продлена еще на год, до 2021 года.