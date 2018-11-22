«Ъ» узнал о выборе окончательного маршрута «Турецкого потока»

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«Газпром» утвердил маршрут поставок газа по «Турецкому потоку», который пройдет Сербию, Венгрию, Словакию и Болгарию. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на опубликованные материалы газотранспортных операторов.

По данным издания, через «Турецкий поток» газ попадет в Сербию и Болгарию в 2020 году, в Венгрию в 2021 году, а в Словакию — во второй половине 2022 года. Это, подчеркивают в газете, уже с 2022 года позволит отказаться от транзита газа через Украину. Также отмечается, что такой маршрут «по сути» повторяет «Южный поток», который был заморожен под давлением американских властей в 2014 году.

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Эксперт добавил, что участие газотранспортных операторов Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии в рамках процедуры бронирования их будущих мощностей (open season) означает, что «Турецкий поток» полностью соответствует европейскому законодательству.

Ранее Сербия выразила готовность подключиться к «Турецкому потоку».