Украина намерена установить зону свободной торговли с Израилем
Украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина и Израиль в скором времени подпишут соглашение о зоне свободной торговли. Об этом он рассказал в интервью «Укринформу».
По словам Климкина, в данный момент стороны заканчивают технические приготовления перед подписанием соглашения. Он добавил, что документ скорее всего будет одобрен в ходе визита президента Украины Петра Порошенко в Израиль.
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«Думаю, что в ближайшее время будет визит президента Украины в Израиль и во время этого визита соглашение будет подписано», — сказал Климкин.
Министр отметил, что партнерские отношения Украины и Израиля являются «всеобъемлющими».
Ранее Климкин предупредила Европу об «энергетической зависимости» от России.