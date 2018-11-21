FT: торговая война США и Китая нанесет ущерб глобальному экономическому росту

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Эскалация торговой войны между США и Китаем может серьезно сказаться на глобальном росте к 2021 году, пишет газета Financial Times со ссылкой на выводы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун отмечает, что речь идет не о подъеме, а о замедлении роста. По ее словам, китайская и американская стороны должны сесть за стол переговоров и согласовать финансовое стимулирование. В ОЭСР ожидают, что глобальный рост замедлится с 3,7% в этом году до 3,5% в 2019 и 2020 годах. В докладе подчеркивается, что рост торговой напряженности является одним из основных рисков для благоприятного исхода.

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Если США введут 25-процентные пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд, а Китай примет ответные меры, то это лишь удвоит эффект на производство каждой стороны и подтолкнет к росту потребительские цены в США на 0,6%.

Отмечается, что если президент США Дональд Трамп введет 25-процентные тарифы на весь оставшийся китайский импорт, что вынудит к зеркальным мерам со стороны Пекина, то краткосрочные издержки могут быть значительно серьезнее и масштабнее.

В ОЭСР прогнозируют, что из-за торговой войны США и Китая мировой ВВП будет на 0,8% ниже базового показателя к 2021 году.