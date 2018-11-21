Песков назвал хитрым вопрос о сокращении добычи нефти

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал «хитрым» вопрос о том, считает ли Россия, что пора объявить о сокращении добычи нефти в связи со снижением цены, передает К.

По его словам, страны-экспортеры и страны-потребители наблюдают за волатильностью цены на нефть.

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«Вы очень хитрый вопрос задаете, на который вам прямо никто не ответит. Цена на нефть — это волатильная субстанция, и за этой волатильностью все внимательно наблюдают, и страны-экспортеры, и страны-потребители… Мы внимательно наблюдаем», — сказал Песков.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил, что у России есть возможности для наращивания нефтедобычи.