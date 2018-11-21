Суд отправил под стражу фигурантку дела о хищениях в Банке Москвы

Мосгорсуд отправил под стражу экс-главу компании «Премьер-Эстейт» Светлану Тимонину, которая ранее признана виновной в растрате более 12 млрд руб. экс-руководителями Банка Москвы Андреем Бородиным и Дмитрием Акулининым, пишет газета «Коммерсантъ».

9 апреля Тимонина была осуждена на 5 лет лишения свободы, но впоследствии наказание было изменено на условное. Прокуратура обжаловала данное решение, его поддержала и потерпевшая сторона – банк ВТБ (Банк Москвы ранее был отдан на санацию и присоединен к ВТБ). Прокуратура и потерпевшие сочли приговор слишком мягким.

Реклама

Мосгорсуд, рассмотрев требование прокуратуры, назначил Тимониной наказание в виде двух лет лишения свободы, она взята под стражу в здании суда. Финансовые претензии к осужденной со стороны ВТБ будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.

«Мы удовлетворены судебным приговором в отношении Светланы Тимониной, действия которой нанесли ущерб структурам, входящим в группу ВТБ. В этом деле ВТБ предпринял все возможные законные действия, чтобы отстоять свои права как потерпевшего», — сообщили изданию в пресс-службе ВТБ.

Дело о растрате в Банке Москвы было возбуждено в 2010 году. По версии следствия, гендиректор «Премьер-Эстейт» совместно с президентом «Кузнецкий мост девелопмент» Борисом Шемякиным создала компанию, которая получила кредит на 12,76 млрд руб. Эти деньги исчезли. Бородин, Акулинин и Шемякин находятся в бегах.