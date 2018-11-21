Исследование: более 20% россиян находятся в условиях жесткой экономии

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В условиях жесткой экономии живет каждый пятый россиянин, говорится в мониторинге Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС). Об этом сообщает ТАСС.

Согласно исследованию, 22% россиян находятся в зоне бедности, где могут позволить купить себе лишь необходимый набор продуктов.

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Более трети опрошенных (35,6%) вошли в зону потребительского риска, где возможно обеспечить только нормальное питание и комплекты повседневной одежды, но покупка предметов длительного пользования вызывает крайние сложности. При этом перспективы повышения материального статуса отсутствуют.

В зону возможных изменений вошли 14,1% респондентов. 28,3% опрошенных вошли в зону потребительского комфорта.