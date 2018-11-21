ЦБ рассказал о проблемах с банками Китая из-за санкций
Глава представительства Центробанка в Китае Владимир Данилов рассказал о ряде проблем с китайскими коммерческими банками из-за санкций третьих стран, передает РИА «Новости».
По его словам, некоторые китайские коммерческие банки расширительно интерпретирует ограничительные меры, которые применяются в отношении России.
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В связи с этим Центробанк вынужден направлять в Народный банк Китая соответствующие разъяснения.
Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против российских компаний.