Сенатор напомнила недовольным потребительской корзиной об «ужасах войны»
Член Совета Федерации Екатерина Лахова прокомментировала критику в адрес потребительской корзины, которая составляет 3500 рублей в месяц, передает Regions.ru.
«Я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина?», — сказала Лахова.
Она отметила, что понимает необходимость разнообразного питания, но время от времени сама употребляет в пищу только гречку.
«Для здоровья полезно периодически устраивать такие дни», — подчеркнула Лахова.
Сенатор заявила, что увеличить размер продуктовой корзины не просто.
«Как легко сказать, что надо поднять прожиточный минимум! Так говорят обычно люди, которые неподготовленными приходят во власть», — добавила она.
При этом, Лахова призвала не доходить до крайностей и сказала, что понимает необходимость увеличения размера продуктовой корзины.
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