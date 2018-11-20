Сенатор напомнила недовольным потребительской корзиной об «ужасах войны»

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Член Совета Федерации Екатерина Лахова прокомментировала критику в адрес потребительской корзины, которая составляет 3500 рублей в месяц, передает Regions.ru.

«Я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина?», — сказала Лахова.

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Она отметила, что понимает необходимость разнообразного питания, но время от времени сама употребляет в пищу только гречку.

«Для здоровья полезно периодически устраивать такие дни», — подчеркнула Лахова.

Сенатор заявила, что увеличить размер продуктовой корзины не просто.

«Как легко сказать, что надо поднять прожиточный минимум! Так говорят обычно люди, которые неподготовленными приходят во власть», — добавила она.

При этом, Лахова призвала не доходить до крайностей и сказала, что понимает необходимость увеличения размера продуктовой корзины.

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