Bloomberg: торговая война Трампа ударила по китайским производителям

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После введения 25-процентных пошлин цены на китайские товары для США увеличатся на 4,5%, а цены китайских производителей упадут на 20,5%. К такому выводу пришли авторы нового доклада из EconPol Europe, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, на данный момент остается слабая надежда на ослабление торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем. Тем не менее, в ближайшее время президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся на форуме G20 в Аргентине.

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Авторы исследования считают, что введение пошли будет иметь те результаты, которых и добивалась администрация Трампа. Так, по прогнозу аналитиков, они приведут к сокращению американского импорта попадающих под пошлины китайских товаров более чем на треть и сократят двусторонний торговый дефицит на 17%.

Помимо этого, в исследовании отмечается, что благодаря «стратегическому выбору» китайских продуктов, на которые были и будут введены пошлины, власти смогли не только минимизировать негативные последствия торговой войны для американских потребителей и компаний, но и создать прирост доходов в США.