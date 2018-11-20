В Госдуме предложили штрафовать неработающих за неуплату страховых взносов

В Госдуме предложили неработающим россиянам платить все страховые взносы в социальные фонды самостоятельно, а тех, кто откажется платить отчисления — штрафовать. Об этом пишет «Российская газета».

Автором инициативы выступил член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Предложение содержится в законопроекте «О внесении изменений в статью 23, статью 419 и статью 425 Налогового кодекса Российской Федерации, в части расширения перечня плательщиков страховых взносов и расчета тарифа страховых взносов для отдельных категорий плательщиков».

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Как отмечает автор, примерно 18 млн россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы, хотя многие из них заняты неофициально, то есть являются самозанятыми — при этом не участвуют в финансировании пенсионной системы.

При этом если такие граждане не будут производить отчисления — последуют штрафные санкции, как при уклонении от уплаты налогов, предлагает автор инициативы.