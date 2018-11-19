В России увеличат размер пособия по уходу за ребенком

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В России с нового года увеличат размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС), с 1 января 2019 года максимальный размер ежемесячного пособия составит 26 тыс. руб., вместо 24 тыс. руб. В свою очередь минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится с 1 января 2019 года до 4,5 тыс. руб.

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Также ожидается, что минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска вырастет почти до 52 тыс. руб..

Ранее минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет был увеличен до 4,4 тыс. рублей.