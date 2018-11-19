Названы лучшие регионы для трудоустройства пенсионеров

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Самыми благоприятными условиями рынка труда для пенсионеров регионами России стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, на четвертом месте находится Воронежская область.

Как отмечается, топ пять рейтинга замыкает Татарстан.

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При этом в первую десятку списка также вошли Ленинградская область, Волгоградская область и Крым.

Ранее сообщалось, что в ПФР рассказали о механизме выплат работающим пенсионерам