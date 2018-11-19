Мэй оценила ситуацию вокруг соглашения по Brexit

<img src="//img.gazeta.ru/files3/639/12061639/AP_18319666995217-pic905-895x505-88289.jpg">

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что ей удастся заключить соглашение по Brexit на саммите ЕС 25 ноября, передает Reuters.

Об этом говорится в выдержках из речи Мэй для съезда Конфедерации британской промышленности.

По ее мнению, кабмин Британии ждет «напряженная неделя переговоров».

Реклама

Она также добавила, что британскому правительству необходимо окончательно детализировать рамочное соглашение по Brexit до саммита ЕС.

Ранее СМИ сообщили, что переходный период Brexit могут продлить.