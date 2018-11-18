В Папуа — Новой Гвинее прокомментировали ситуацию с декларацией саммита АТЭС
Премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Питер О'Нил заявил, что по итогам саммита АТЭС будет опубликовано письменное заявление. Об этом сообщает РИА «Новости».
Источник в одной из делегаций сообщил агентству, что лидеры стран АТЭС приняли итоговую декларацию «за вычетом спорных пунктов», по которым заявление сделает председательствующий на встрече О'Нил.
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«Позже сегодня мы выпустим заявление», — заявил премьер в завершение пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что впервые после саммита АТЭС не была принята итоговая декларация лидеров.