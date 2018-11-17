Россия увеличила вложения в госдолг США

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В сентябре 2018 года Россия увеличила вложения в гособлигации США до $14,4 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского Минфина.

В августе сумма вложений составляла $14 млрд. Отмечается, что Россия вышла из стран, которые больше всего инвестируют в госдолг США. На первом месте находится Китай, вложивший в американские гособлигации $1,151 трлн, на втором месте Япония — $1,028 трлн, на третьем Бразилия — $317 млрд.

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Всего в сентябре 2018 года иностранные государства владели ценными бумагами Штатов на сумму $6,223 трлн.

В августе 2018 года Россия сократила вложения в гособлигации США на $810 млн.