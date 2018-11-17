Медведев оценил состояние экономики после кризиса 2008 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время выступления на саммите АТЭС заявил, что мировая экономика восстановилась после кризиса 2008 года, однако оживление происходит слишком медленно, передает РИА «Новости».

По мнению российского премьера, многие системные ошибки, которые привели к кризису, были выявлены и исправлены.

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«Изменения коснулись и финансовых рынков, и управления государственным долгом. Мы все этим занимались, и в России тоже. Крупные банки пересмотрели политику в отношении активов с высокой степенью риска», — сказал Медведев.

При этом, по многим показателям мировая экономика все же смотрится хуже, чем десять лет назад, считает премьер-министр. По его словам, оживление экономики идет медленно и нестабильно.

Медведев добавил, что совокупный мировой долг многократно увеличился, развивающиеся рынки стали более уязвимыми, ужесточилась денежно-кредитная политика, а большинство стран не вышло на запланированные темпы ВВП.

Ранее сообщалось, что Медведев призвал к реформированию ВТО.