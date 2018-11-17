Медведев призвал к реформированию ВТО

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время выступления на саммите АТЭС призвал к реформированию Всемирной торговой организации (ВТО), передает ТАСС.

Медведев отметил необходимость совершенствования ВТО, но без ослабления ее роли и тем более без ее демонтажа.

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«Как и многие страны, мы признаем, что организация действительно нуждается в обновлении, но без ослабления ее влияния, расшатывания основополагающих принципов ее работы, тем более — ее демонтажа, который означал бы крах цивилизованной торговли», — сказал Медведев.

Он также предостерег от растущего протекционизма и призвал к четким и прозрачным правилам ведения международной торговли.

Саммит АТЭС впервые проходит в столице Папуа-Новой Гвинее Порт-Морсби.

Ранее сообщалось, что российский премьер-министр перед началом саммита провел двухстороннюю встречу с коллегой из страны-хозяйки мероприятия Питером О'Нилом.