США и Украина объединились против «Северного потока — 2»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/551/11891551/RIAN_729101.HR-pic905-895x505-92747.jpg">

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным заявил, что Киев и Вашингтон вместе будут работать против реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», передает РИА «Новости».

По мнению Помпео, проект подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины, а также угрожает суверенитету европейских стран, которые, как он утверждает, зависят от российского газа.

Реклама

«Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья стали жертвой политико-экономического давления, которое Россия опробовала на Украине с тех пор, как та освободилась от советских оков», — сказал Помпео.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» не угрожает независимости европейских стран.