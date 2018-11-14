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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала проект соглашения по Brexit с Европейским союзом, который был одобрен правительством. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что этот документ послужит на благо государству.

«Впереди предстоят трудные дни. Это решение, которое было тщательно проанализировано. Это соглашение, позволяющее вернуть контроль за нашими деньгами, законами и границами, позволяющее построить яркое будущее для Великобритании. И позвольте мне добавить: я верю душой и сердцем, что оно послужит интересам всего Соединенного Королевства», — сказала Мэй.

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Премьер-министр пообещала выступить в парламенте 15 ноября и рассказать о сути разработанного соглашения.

Ранее телеканал «Би-би-си» сообщил о том, что Мэй грозит вотум недоверия из-за Brexit.