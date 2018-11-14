Официальный курс евро вырос на 68 копеек

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Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, вырос на 68,19 копейки — до 76,7556 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В свою очередь курс доллара увеличился на 31,63 копейки — до 67,9975 рубля, следует из данных Банка России.

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Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 48,08 копейки, составив 71,9386 рубля.

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