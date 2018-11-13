WSJ: США вступили в гонку с Китаем за инвестиции за рубежом

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Соединенные Штаты развернули новую стратегию для наращивания инвестиций в азиатский регион на фоне борьбы с «инфраструктурным бумом» КНР за рубежом, пишет The Wall Street Journal.

Для этого США намерены стимулировать частный сектор и заняться финансированием зарубежных инфраструктурных проектов. Как отмечает газета, у Китая в этой игре есть преимущество — государственная модель, которая облегчает финансирование и помогает строить в больших масштабах. Инициатива председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» позволяет вливать сотни миллиардов долларов в строительство железных дорог, мостов и портов в десятках стран мира, расширяя тем самым собственное стратегическое влияние, поясняет WSJ. В ряду таких стран — экономики, которые пытались привлечь американские инвестиции или хотя бы приемлемое финансирование от многосторонних банков. И теперь Соединенные Штаты пытаются изменить тенденцию, помогая частному сектору инвестировать за пределами страны.

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В октябре президент США Дональд Трамп подписал указ, который предполагает создание нового финансового агентства. В частности, учреждение будет выдавать кредиты и страховать от политических рисков частные компании, говорится в материале. Бюджет нового закона составляет $60 млрд.

США полагают, что Пекин с помощью проекта «Один пояс, один путь» пытается достичь собственных стратегических и военных целей. Так, ряд чиновников из администрации Трампа и конгрессмены говорили о рисках китайских «долговых ловушек», с помощью которых КНР получает контроль над важными инфраструктурными зарубежными объектами.

Тем не менее, ранее администрация Трампа выделила $113 млн на цифровые, энергетические и инфраструктурные проекты в Индо-Тихоокеанском регионе. Госсекретарь Майк Помпео назвал эту инициативу «первым взносом в эру экономических обязательств США», пишет газета.