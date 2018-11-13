В Росстате рассказали о росте ВВП России в III квартале года

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В третьем квартале 2018 года Росстат зафиксировал рост экономики страны в 1,3% к аналогичному периоду в прошлом году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в III квартале 2018 года относительно соответствующего периода 2017 года по предварительной оценке cоставил 101,3%», — говорится в справке Росстата.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет 2018 года.