В Росстате рассказали о росте ВВП России в III квартале года
В третьем квартале 2018 года Росстат зафиксировал рост экономики страны в 1,3% к аналогичному периоду в прошлом году. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в III квартале 2018 года относительно соответствующего периода 2017 года по предварительной оценке cоставил 101,3%», — говорится в справке Росстата.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет 2018 года.