В Черкасской области Украины перекрыли трассы из-за отсутствия тепла
На Украине в городе Смелы Черкасской области жители перекрыли трассы для выезда из-за задержки подключения отопления. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Несколько десятков человек перекрыли дорогу, которая ведет в Киев.
Они пропускают только рейсовый транспорт и «скорую помощь».
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Всего таких трасс перекрыто три.
Кроме того, местные жители вышли на митинг к зданию городского совета из-за отсутствия теплоснабжения. Отмечается, что некоторые планируют ехать в Киев к зданию «Нафтогаза» и выражать свою позицию там.
Ранее от Порошенко потребовали включить отопление на Украине.