В Черкасской области Украины перекрыли трассы из-за отсутствия тепла

<img src="//img.gazeta.ru/files3/965/10191965/AP_09100109161-pic905-895x505-94982.jpg">

На Украине в городе Смелы Черкасской области жители перекрыли трассы для выезда из-за задержки подключения отопления. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Несколько десятков человек перекрыли дорогу, которая ведет в Киев.

Они пропускают только рейсовый транспорт и «скорую помощь».

Реклама

Всего таких трасс перекрыто три.

Кроме того, местные жители вышли на митинг к зданию городского совета из-за отсутствия теплоснабжения. Отмечается, что некоторые планируют ехать в Киев к зданию «Нафтогаза» и выражать свою позицию там.

Ранее от Порошенко потребовали включить отопление на Украине.