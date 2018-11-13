Депутаты приняли во II чтении проект налогового режима для самозанятых

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Депутаты Госдумы приняли во втором чтении пакет из трех законопроектов о проведении эксперимента, устанавливающего налог на профессиональный доход для самозанятых граждан в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях, передает корреспондент «Газеты.Ru».

В соответствии с положениями этого проекта для самозанятых граждан предполагается уплата налогов с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — 6%. Перешедшие на новый режим уплаты налога будут освобождены от уплаты НДФЛ в размере 13%.

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Отмечается. что на режим НПД могут перейти граждане с доходом не выше 200 тысяч рублей в месяц, не имеющие работодателя, не привлекающие наемных работников по трудовым договорами и имеющие доходы от использования имущества.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила в I чтении новый налоговый режим для самозанятых.