Роскачество выбрало лучшие молочные сосиски

Сотрудники Роскачества проверили молочные сосиски 40 популярных торговых марок, протестировав их по 70 показателям безопасности и качества. Результаты проверки были опубликованы на сайте Роскачества.

В сосисках семи брендов был обнаружен крахмал, добавленный для склеивания фарша, восемь производителей добавили в товар влагоудерживающую добавку каррагинан вопреки государственному стандарту. В сосисках двух марок были превышены допустимые значения по микробиологическим показателям, в ряде продуктов также были найдены антибиотики.

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В продукции представленных марок не было найдено мяса кошек, собак, лошадей или овец, однако было обнаружено мясо птицы, запрещенное ГОСТом. В сосиских трех брендов нашли сою.

Успешно проверку прошли девять брендов из сорока.