ВТБ предложил СМИ, пишущим о финансировании QIA, соглашение на миллиард

Группа ВТБ предложила пари средствам массовой информации, которые распространяют данные о выдаче кредита компании QIA на приобретение акций «Роснефти» — в случае недостоверности этих данных СМИ заплатит ВТБ по 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.

«Для того, чтобы разрешить этот спор, мы предлагаем средствам массовой информации, распространяющим эти сведения, заключить юридически обязывающие соглашения с банком ВТБ: в случае, если их утверждения не соответствуют действительности, каждое из них заплатит по миллиарду рублей банку ВТБ, переведя деньги на наш счет», — говорится в сообщении.

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О том, что значительная часть транзакции в рамках сделки по продаже 19,5% акций российской нефтяной компании суверенному фонду Катара (QIA) и сырьевому трейдеру Glencore прошла через ВТБ, со ссылкой на источники сообщило агентство Reueters. В банке эту информацию неоднократно опровергали.

«Группа ВТБ еще раз заявляет и подчеркивает, что с 2014 года не кредитовала компанию QIA», — отмечается в сообщении.