WSJ: Россия сократила роль доллара в своей экономике

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Попытки России по уменьшению зависимости от доллара принесли некоторые результаты. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, дедолларизация поможет России «смягчит удар» от возможный санкций США против российской финансовой системы.

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Как отмечается, торговля России и КНР с использованием нацвалют свидетельствует об уменьшении зависимости российской экономики от доллара.

При этом, эксперты подчеркивают, что Россия успешно «дает отпор гегемонии американской валюты».

Ранее в Минфине России рассказали о судьбе долларовых вкладов в случае новых санкций.