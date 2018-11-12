Alibaba продала товаров на $30 млрд в «День холостяка»

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Китайская интернет-компания Alibaba в «День холостяка» продала товаров на 213,5 млрд юаней ($30,8 млрд) и побила свой прошлогодний рекорд. Об этом сообщает CNBC.

По данным телеканала, в первые 85 секунд продаж было реализовано продукции на сумму в $1 млрд.

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Как отмечается, в 2017 году компания продала товаров на $24,2 млрд.

«День холостяка» празднуют в Китае каждый год 11 ноября. В течение 24 часов магазины устраивают масштабные распродажи, которые приносят компаниям огромные выручки.

Ранее сообщалось, что основатель и глава китайской компании Alibaba Джек Ма решил уйти на пенсию.