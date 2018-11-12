Alibaba продала товаров на $30 млрд в «День холостяка»
Китайская интернет-компания Alibaba в «День холостяка» продала товаров на 213,5 млрд юаней ($30,8 млрд) и побила свой прошлогодний рекорд. Об этом сообщает CNBC.
По данным телеканала, в первые 85 секунд продаж было реализовано продукции на сумму в $1 млрд.
Реклама
Как отмечается, в 2017 году компания продала товаров на $24,2 млрд.
«День холостяка» празднуют в Китае каждый год 11 ноября. В течение 24 часов магазины устраивают масштабные распродажи, которые приносят компаниям огромные выручки.
Ранее сообщалось, что основатель и глава китайской компании Alibaba Джек Ма решил уйти на пенсию.