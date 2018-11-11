Венесуэла заявила о планах нарастить мощности по добыче нефти

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Министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо заявил о планах нарастить мощности по добыче нефти до 1,9 миллиона баррелей в сутки в 2019 году, передает РИА «Новости»

Отмечается, что в настоящий момент добыча составляет 1,5 миллиона баррелей в сутки.

«В этом месяце мы планируем достичь 1,6 миллиона баррелей в сутки. А в 2019 году мы планируем увеличить мощности по добыче нефти на 1 миллион баррелей в сутки, поскольку нам нужно уважать квоты по добыче, оговоренные соглашением, поэтому я говорю о мощностях, а квоты в 1,9 миллиона баррелей в сутки мы придерживаемся», — заключил Кеведо.

Ранее сообщалось, что правительство США рассматривает возможность введения нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы.