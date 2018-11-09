США поблагодарили Польшу за сопротивление «Северному потоку — 2»
Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон благодарен Польше и другим странам за сопротивление строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, «Северный поток — 2» якобы не является бизнес-проектом.
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Он также добавил, что строительству газопровода можно помешать.
Перри подчеркнул, что США не поменяли своего отношения к данному проекту.
Ранее Перри напомнил о возможности антироссийских санкций из-за «Северного потока — 2».