Альфа-Банк профинансирует модернизацию предприятия Группы «ПРОДО» в Омской области

Альфа-Банк в рамках действующих кредитных линий общим объемом 7,35 млрд рублей выделил 1,2 млрд рублей Группе «ПРОДО». Срок финансирования составит восемь лет.

Сообщается, что средства предназначены для финансирования инвестиционного проекта по расширению производства свиноводческого предприятия «Омский бекон».

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Кредитные линии одобрены Минисельхозом в рамках программы льготного кредитования сельхозпроизводителей.

В результате «Омский Бекон» станет при поддержке Альфа-банка одним из самых современных в России свиноводческих хозяйств.

Будет создан комплекс полного цикла, в том числе станция искусственного осеменения на 150 хряков, племенного репродуктора на 1700 свиноматок.

«Омский бекон» – важнейшее звено в структуре Группы «ПРОДО», — отметил ее гендиректор Петр Илюхин. — Изменения, которые происходят на нашем свиноводческом предприятии, позволят сделать огромный шаг на пути повышения конкурентоспособности, улучшения качества продукции и удовлетворения запросов потребителей».

«Мы рады внести вклад в модернизацию производства «Омский бекон», создание новых рабочих мест и повышение качества продовольственной продукции в регионе», – заявил в свою очередь член Правления Альфа-Банка Максим Першин.