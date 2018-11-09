WSJ рассказала о выигрыше России от антииранских санкций США
Обозреватели газеты The Wall Street Journal считают, что санкции США, введенные в отношении Ирана, позволили России занять рынки, на которых раньше торговали иранские компании.
Также отмечается, что российская сторона намерена приобретать иранскую нефть, однако делать это по бартеру — взамен на продовольствие и производственное оборудование.
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В газете напомнили, что в настоящее время Россия добывает рекордные объемы нефти за последние 30 лет и занимает по этому показателю первое место в мире.
Ранее США опубликовали список санкций против Ирана. В него вошли более 700 организаций и физических лиц.