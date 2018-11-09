В посольстве России в США высказались о новых санкциях по Крыму

<img src="//img.gazeta.ru/files3/608/10824608/AP_17209419602010-pic905-895x505-65653.jpg">

Представители российского посольства в Соединенных Штатах признались, что перестали понимать, чего США планируют добиться новыми санкциями. Об этом сообщается на странице посольства в фейсбуке.

В посольстве напомнили, что американские власти продолжают накладывать санкции в «дежурном режиме».

Реклама

«Нам обещали делать это каждые месяц-два. Следующий раунд, таким образом, можно ожидать под Новый год», — говорится в сообщении посольства.

Также составители сообщения предположили, что санатории, которые попали под новые санкции, теперь могут ввести специальные предложения для туристов из Соединенных Штатов.

Ранее министерство финансов США опубликовало список новых санкций против России. Отмечалось, что в него вошли три физических лица, а также девять юридических.