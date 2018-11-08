МИД: 63-я порция антироссийских санкций США ничего не изменит

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Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что новые антироссийские санкции Соединенных Штатов не изменят курса России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, несмотря на стремление к нормализации отношения с Россией, Соединенные Штаты продолжают использовать приемы нажима. Он подчеркнул, что 63 порция американских санкций, не имеющих отношения к реальной жизни, не изменит выбранного Россией курса.

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«Откровенно говоря, мы не имеем возможности постоянно реагировать на подобного рода антироссийские проявления с американской стороны, поскольку новизны в них нет, никакого содержания в этих шагах мы не видим», — заявил Рябков.

Он добавил, что, если российская сторона будет реагировать на действия США, это будет сделано «по совокупности всех обстоятельств».

Ранее министерство финансов США опубликовало список новых санкции против России по Крыму и ситуации в Донбассе.