Nord Stream 2 скорректирует сроки строительства части «Северного потока-2»

По словам технического директора Nord Stream 2 AG Сергея Сердюкова, сроки строительства морской части «Северного потока-2» в России могут скорректировать из-за погодных условий и сезонных разрешений, передает РИА «Новости».

«По срокам — мы ждем большого трубоукладочного судна, которое занято сегодня на «Турецком потоке». Как только он явится, мы перепроверим наши планы, как сделать это максимально эффективно с учетом погоды, с учетом сезонных разрешений», — сказал Сердюков.

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По его словам, задача состоит не в выполнении тех или иных пунктов плана, а в полной реализации проекта в срок.

Ранее сообщалось, что Nord Stream 2 построила более 200 км «Северного потока — 2».