Мутко назвал сумму дебиторской задолженности в сфере ЖКХ

Вице-премьер Виталий Мутко назвал сумму дебиторской задолженности на 1 октября 2018 года в сфере ЖКХ, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«По данным статистики, мы видим, что дебиторская задолженность на 1 октября 2018 года в сфере ЖКХ составляет 1 трлн. 298 млрд. рублей. По сравнению с первым кварталом текущего года она снизилась более чем на 100 млрд.рублей (по состоянию на апрель 2018 года - 1 трлн. 414 млрд.рублей)», — сказал Мутко.

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Он заявил, что принятое решение о поэтапной индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году означает, что регионам необходимо активизировать работу по поиску дополнительных резервов: прежде всего ресурсоснабжающим организациям, а именно, проводить работу с дебиторской задолженностью

Вице-премьер напомнил, что вследствие повышения налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, принято решение о двухэтапной индексации тарифов на услуги ЖКХ для населения. С 1 января 2019 года тарифы для граждан на коммунальные услуги увеличатся на 1,7% по отношению к декабрю 2018 года, в качестве компенсации НДС. С 1 июля 2019 г. произойдет индексация для всех групп потребителей на 2,4% по отношению к январю 2019 года.

При этом, заметил Мутко, в сфере ЖКХ дебиторская задолженность является важным ресурсом на сегодняшний день.

По его словам, как следствие, снижается задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

Но несмотря на то, что с начала года наблюдается снижение дебиторской задолженности и задолженности по топливно-энергетическим ресурсам, суммы долгов остаются значительными, а в некоторых регионах растут, добавил он.