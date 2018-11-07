«Ъ»: коммунальщики могут передать коллекторам долги по ЖКХ

«Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) хочет заняться долгами россиян в сфере ЖКХ, которые составляют около 500 млрд руб. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Руководитель агентского комитета НАПКА Виктор Семендуев отметил, что в данный момент поставщики услуг ЖКХ передают коллекторам не более 5% от суммарной задолженности россиян. При этом, по его мнению, эффективность их собственного взыскания долгов с населения «не очень высокая».

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«На досудебной стадии она находится на уровне 5–10%, на судебной стадии —15–20%», — рассказал Семендуев, комментируя эффективность поставщиков услуг ЖКХ по взысканию долгов.

При этом, по данным издания, в «Мосэнерго» и «Росводоканале» уже задумались над тем, чтобы передать долги россиян коллекторам.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала об упрощении получения льгот на услуги ЖКХ с 2021 года.