Внеочередное собрание акционеров «МегаФона» состоится 6 декабря

Совет директоров «МегаФона» рекомендовал ВОСА одобрить взаимосвязанные крупные сделки – предоставление финансирования ООО «МегаФон Финанс» и предоставление поручительства в отношении банковской гарантии, которая может быть выдана ООО «МегаФон Финанс». Внеочередное собрание созвано на 6 декабря 2018 года в форме заочного голосования для рассмотрения вопроса о согласии на совершение этих взаимосвязанных сделок.

Список лиц, имеющих право участие в собрании акционеров, должен быть определен до 13 ноября.

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На повестке дня стоит вопрос о даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С 14 ноября акционерам будут предоставлены следующие документы в связи с собранием акционеров: сообщение о проведении собрания акционеров, выписка из протокола заседания совета директоров компании, на котором определена цена имущества (услуг) по взаимосвязанным сделкам; бюллетень для голосования на собрании акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть до 6 декабря направлены по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.