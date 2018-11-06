В ОАК рассказали о спросе на самолет России и КНР CR929

Спрос на создаваемый Россией и Китаем самолет CR929 на рынке КНР может составить около тысячи машин в ближайшие 20 лет. Об этом заявил глава ОАК Юрий Слюсарь, передает РИА «Новости».

Демонстрационный макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета был представлен в ходе Чжухайского авиасалона.

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«По нашим оценкам, в России мы планируем продать до 120 машин в ближайшие 20 лет. Китайский рынок, он на порядок больше — до 1000 машин», — заявил Слюсарь.

Он подчеркнул, что Китай сейчас является самым быстрорастущим рынком, а Юго-восточная Азия в ближайшие 20 лет будет наиболее емким сегментом в мировой гражданской авиации.

Ранее в России рассказали о планах по созданию многоразовой ракеты-носителя.