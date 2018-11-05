Трамп заявил о нарушении Google, Facebook и Amazon антимонопольного законодательства

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Google, Facebook и Amazon могут быть привлечены к юридической ответственности за нарушение американского антитрестовского законодательства. Об этом он заявил в интервью Axios.

По словам Трампа, его администрация «очень серьезно» рассматривает возможность принятия мер в отношении компаний.

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«Послушайте, это не значит, что мы это уже делаем, но мы определенно рассматриваем это, и, я полагаю, люди об этом догадываются», — сказал Трамп.

Он также отметил, что не одобряет штраф Евросоюза в отношении Google в размере $5 млрд за недобросовестную конкуренцию, поскольку это американская компания, и штрафовать ее должны США.

Несмотря на указанные претензии, Трамп подчеркнул, что считает Google, Facebook и Amazon «очень хорошими компаниями».

Ранее сообщалось, что ЕС оштрафовал Google на $5 млрд.