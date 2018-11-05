Бывший самолет Лукашенко выставлен на продажу

Авиакомпания «Белавиа» выставила на торги самолет Ту-154М, которым пользовался президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщают «Белновости».

Стартовая цена выпущенного в 1995 году Ту-154М — более 4 млн белорусских рублей, что по актуальному курсу составляет около $2 млн.

Реклама

Белорусский лидер летал на этом самолете в середине 2010-х годов. В последний раз Лукашенко воспользовался им для визита в Китай в сентябре 2016 года.

В 2012 году президентский Ту-154М был замене на Boeing-767-300ER.

Ранее сообщалось, что в Гродно девушка перешла дорогу кортежу Лукашенко.